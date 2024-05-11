凍齡女神拗手瓜 舒淇拋胸逆齡搶Fo 徐若瑄被踩老

女神舒淇近日以超Deep V配濕髮Look出席北京品牌活動，被大讚即使48歲依舊少女味十足，相反與她同樣凍齡的好友徐若瑄，卻被網友指她現老態，難得伊人EQ高，公開祝福留言的人之餘，還分享自身觀，認為樣貌會自然老去，但創作卻是無止境。

近日舒淇頻頻曝光，繼上月底與老公馮德倫舉行驚喜結婚周年兼生日派對後，她相約好姊妹楊謹華撐枱腳，更把「約會照」分享到社交網，至近日她又再出動，以女神Look現身北京一個品牌派對，壓軸亮相的她先後換上兩個造型示人，展現不一樣美感。

其中一套西裝造型，舒淇刻意營造跌膊效果，凸顯其骨感美；另一個造型則以一頭濕髮搭配超Deep V黑裙示人，美艷之餘亦透出俏皮一面。她甫出場即引來全場鎂光燈閃個不停，網上也隨即瘋傳她的生圖，不少網友大讚吸睛，直指現年48歲的她依然少女味濃。

可愛舉動引人撩 不但如此，舒淇企定定拍照時，除了應要求大擺不同甫士外，當她被要求向後移動時，即上演小碎步後退，舉動可愛，就連同場的內地花旦周雨彤也忍不住上前與舒淇吹水，至於另一花旦童瑤則谷胸上陣。

而與舒淇感情要好的徐若瑄（Vivian），雖然亦是凍齡美女，不過近日卻被網友評為「歲月不饒人」、「老了」、「以前比較漂亮」等，幸而EQ高的Vivian未有半點嬲怒，還特別祝福留言的網友：「我祝福特別留言的人，都能長生不老。」非常客氣。她更分享自身觀，認為樣貌會自然地慢慢老去，惟創作卻永無止境：「如果我的創作能陪伴你們某些重要時刻，如果我的某些創作能被你們喜歡，那我喜歡被你們叫『才女V』，這樣我會比較開心。」