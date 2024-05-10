娛樂

Olivia 9月襲港開騷

年僅21歲的人氣美國小天后Olivia Rodrigo，宣布將於今年9月24日首次來港開騷，假亞洲博覽館舉行《GUTS世界巡迴演唱會》！Olivia於2021年被《時代》雜誌選為「年度藝人」，曾獲3個格林美音樂獎、7個Billboard音樂獎及4個MTV音樂錄影帶獎等，備受肯定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc