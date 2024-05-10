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Olivia 9月襲港開騷
年僅21歲的人氣美國小天后Olivia Rodrigo，宣布將於今年9月24日首次來港開騷，假亞洲博覽館舉行《GUTS世界巡迴演唱會》！Olivia於2021年被《時代》雜誌選為「年度藝人」，曾獲3個格林美音樂獎、7個Billboard音樂獎及4個MTV音樂錄影帶獎等，備受肯定。
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