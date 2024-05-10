秀智朴寶劍晒情侶裝 湯唯金泰勇夫妻檔谷戲
女星湯唯昨日罕有與韓籍導演丈夫金泰勇在韓國合體谷戲，同片女星秀智與男神朴寶劍則以情侶裝造勢。秀智很照顧湯唯，見到對方一度咳個不停，即貼心遞水！
下月5日開畫的韓片《Wonderland》陣容強勁，由湯唯的導演丈夫金泰勇執導，除了湯唯外，電影亦雲集「國民初戀」秀智、男神朴寶劍、崔宇植、鄭裕美及客串的孔劉。該片昨日在首爾舉行發布會，鄭裕美因病缺席，湯唯與結婚10年的老公金泰勇激罕同場，頓成焦點，席間她因身體不適一度狂咳，秀智見狀即遞水，十分貼心。
相隔13年再合作
經常合體主持《百想藝術大賞》的秀智與朴寶劍，今次首度合作拍戲並飾演情侶。片中朴寶劍陷入昏迷狀態，秀智透過視像通話重遇在虛擬世界變成太空人的他，更見到男方在太空船內打乒乓波。兩人特地以情侶裝造勢，朴寶劍指首度跟秀智合作已默契十足，片中兩人合唱的歌曲更是由他填詞。
導演金泰勇談及繼韓片《晚秋》後，相隔13年再跟湯唯合作，笑言無論在片場還是回到家中都可以見到老婆，感覺很好，收工後還可繼續談論影片，有如24小時跟她一起工作！湯唯則指很喜歡電影的概念，一直很期待再跟丈夫共事，今次比上次拍攝《晚秋》更加熟習，又透露雙方也是工作狂，對拍攝細節很有要求，故合作時只談公事。湯唯提到客串演出的孔劉，笑言首次跟對方交流是在疫情期間，當時就如片中一樣要視像通話，本以為他是用手機或iPad進行視像通話，沒料到原來是在電視般大的屏幕上，她聽到後便很擔心自己的臉顯得超大。
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