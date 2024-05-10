秀智朴寶劍晒情侶裝 湯唯金泰勇夫妻檔谷戲

經常合體主持《百想藝術大賞》的秀智與朴寶劍，今次首度合作拍戲並飾演情侶。片中朴寶劍陷入昏迷狀態，秀智透過視像通話重遇在虛擬世界變成太空人的他，更見到男方在太空船內打乒乓波。兩人特地以情侶裝造勢，朴寶劍指首度跟秀智合作已默契十足，片中兩人合唱的歌曲更是由他填詞。

導演金泰勇談及繼韓片《晚秋》後，相隔13年再跟湯唯合作，笑言無論在片場還是回到家中都可以見到老婆，感覺很好，收工後還可繼續談論影片，有如24小時跟她一起工作！湯唯則指很喜歡電影的概念，一直很期待再跟丈夫共事，今次比上次拍攝《晚秋》更加熟習，又透露雙方也是工作狂，對拍攝細節很有要求，故合作時只談公事。湯唯提到客串演出的孔劉，笑言首次跟對方交流是在疫情期間，當時就如片中一樣要視像通話，本以為他是用手機或iPad進行視像通話，沒料到原來是在電視般大的屏幕上，她聽到後便很擔心自己的臉顯得超大。