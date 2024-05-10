暢所欲玄：天下大山多樹根 祿存星

山不在高，有仙則靈。山上有沒有神仙，大家看不到，但山有沒有樹木，大家眼睛一看則知。在風水上，山上的樹木，猶如人的皮膚，樹木茂盛，則皮膚有光澤，山上沒有樹木，猶如人的皮膚有病。

祿存星的山形，猶如參天大樹的樹根。樹根在樹頭周邊，伸展到泥土之下，祿存星的脊脈，像樹根那樣向下伸展。大家都見到大自然的山形，多數山之脊脈像樹根那樣伸展，所以天下大山多為祿存星之山形。

山的脊脈伸展，彎彎曲曲，高低起伏，一個又一個的小山丘。祿存星的山形，內含金木水火土之山，所以祿存星配卦為坤卦，坤為地，大地至廣，無不包含，無不盛載。換言之，祿存星包含了金木水火土，也包含了吉凶。

北斗七星第三顆：天機。玄空飛星三碧祿存是非星，配卦為震卦。大地最怕震動，人怕動盪，不安定就不知所措，所以祿存為凶星。玄空九星，二五八為土，六七為金，九星中有五顆星與三碧木交戰。不是木剋土就是金剋木，金剋木可以水來化解，使其金生水生木。木剋土以火泄木生土，又怕其火炎土燥，人心火燥又加強口舌之爭。所以有人的地方就有是非。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅