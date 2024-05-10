鄧佩儀絕對領域吸Like

前華姐冠軍鄧佩儀雖然淡出幕前，但依然活躍於社交網分享日常生活。昨日她分享做運動的靚相，以一身黑白運動裝示人，大騷修長美腿之餘，更在蹲下綁鞋帶時露出絕對領域，認真煞食。粉絲紛紛留言點讚，還有人表示期待有機會再看到她拍電視劇。