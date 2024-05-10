倪嘉雯望衝出國際 一日嘗12道菜 黃嘉雯愈食愈瘦
藝人黃嘉雯（Carmaney）、倪嘉雯（Carmen）、陳嘉倩和蔡雪瑩，昨日為TVB Plus節目《美食新聞報道》進行拍攝，兩位嘉雯為節目四出試食，愈食愈瘦，更晒出纖腰。Carmaney表示曾一日去4間餐廳食足12道菜，每次都真食。Carmen就指做美食節目心情開朗，加快了新陳代謝，反而變瘦，而最難忘的是早餐要試食放題，發覺自己食量驚人，還揚言要食出國際，去意大利試食真正的拿坡里Pizza！談到若有異性約食飯，她們異口同聲表示會先讓對方挑選食物，觀察彼此口味是否相符。
陳嘉倩蔡雪瑩再做主播
陳嘉倩和蔡雪瑩同是無綫前新聞主播，節目中回歸「主播位」報道美食，雪瑩讚嘉倩背稿厲害，自言生小朋友後記憶力下降。問到可想重返新聞主播位？雪瑩笑言：「人哋未必收，同埋我要湊小朋友，輪班會有難度。」談到嘉倩平時分享運動短片，網民卻將重點錯放在身材上，她指身材向來不是焦點。
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