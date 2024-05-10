親揭病況 抖多兩周復工 林明禎新冠後遺 面部淋巴發炎劇痛

林明禎上月在港出席金像獎後，突然神隱足足一個月，原來秘密回到馬來西亞老家養病，她曾在社交網表示反反覆覆病了兩個月，但已逐漸康復：「目前身體康復率88%，工作暫時全面停止，近日體驗各種疼痛，再次感受健康的美好，祝大家都健康健康健康。」但未有明確透露病情。

疏忽致病情惡化

近日她終交代病況，稱自從2月感染新冠病毒後，身體不適狀況一直未能痊愈，但她沒有理會，直至兩周前病情惡化，感染到左邊面及淋巴發炎，導致面部刺痛，喉嚨、耳根與頭也疼痛不止，令向來樂觀的她亦有感而發說：「即使只是小小病都不能輕忽，健康真是你最大的財富呀！」她感謝Fans關心，自言情況沒想像中嚴重，大家不用過度擔心，並預告兩周後將來港復工。