撤離內地搵生機 范冰冰進駐半山豪宅 疑移居香港

內地頂流花旦范冰冰捲入逃稅風波後，被內地封殺至今，決心外闖的她不但轉往荷里活發展，原來連居所亦有意秘密撤離，有傳她已進駐香港半山豪宅，立心取得香港身份證。

范冰冰向來事業心重，眼見在內地復出無望，決定將重心轉往海外，穿梭外國各大活動，又拍荷里活電影圖翻身，昨日更有消息指她將移居香港，意味全面撤出內地！其實冰冰定居香港有迹可尋，去年開始她便頻頻現身香港，出席大型晚宴及慈善騷等，又經常在街頭被捕獲。

今年初，她與父母一同在遊艇上欣賞維港美景共度除夕，早前又被發現在鴨脷洲Outlet掃貨。與此同時，她又成功打入香港上流圈子，與不少名媛非常熟落。據知，透過優才計劃來港的內地藝人多不勝數，先有鋼琴家郎朗，後有章子怡、周迅、胡軍、湯唯、孫儷、秦海璐、劉璇與黃曉明等，齊齊攞香港身份證。

陳浩民回流住唔慣 冰冰搬竇來港，相反，今年初由上海回流的香港藝人陳浩民，近日就被爆疑住唔慣，返回內地生活。由其社交網所見，一家6口似乎不時兩邊走，不少生活片均於上海複式豪宅拍攝，而他的香港新居同樣是複式豪宅，屋內有樓梯相連，但空間明顯不及內地居所大，難怪惹來網民揣測。