香港3子再度被忽視 LOONG 9上海見粉絲 冼靖峰渾然不知
男團LOONG 9的3位香港成員繼缺席北京集訓後，今日又在內地活動被消失！身為隊中成員的冼靖峰昨日出席活動時坦承不知道組合有活動，揚言會向公司爭取機會，並指早前取消的香港拍手簽名會已安排下月補辦。
LOONG 9早前臨時取消在香港舉行的首個見面會，近日官方平台宣布組合今日會在上海出席活動，香港3子依然無緣參加。昨日成員之一的冼靖峰（Archie）出席無綫劇集《神耆小子》宣傳活動，坦言對有關安排毫不知情：「都係今日有粉絲問我聽日係咪去上海，我先知有活動。（有冇唔開心？）我只會因為表演得唔好而唔開心，唔會因為冇得參加而唔開心。（覺唔覺得香港成員被忽視？）公司有安排，我會把握好每個機會。（同公司爭取去內地工作嘅機會？）我哋幾個成員都有同公司傾過，想做好表演畀大家睇。（你聽日有冇工作安排？）暫時未有。」他又透露之前延期舉行的香港拍手簽名會，已定於6月中補辦，但未披露是否齊人上陣。
傅嘉莉行衰運
另外，Archie與同場的羅毓儀都是本月生日，現場獲送上蛋糕慶祝，他們均表示生日當天會跟粉絲聚會慶祝。活動上，Archie被形容為「當紅炸子雞」，又指劇集由他領軍，需要請食飯，Archie謙稱：「請食飯可以，當紅炸子雞就唔好咁講，我喺唔同方面都係初哥。」
同場的傅嘉莉（Kelly）自爆最近衰運纏身，先因穿了不合腳的鞋履拍劇以至腳甲脫落，之後又在車站踩屎。而她在劇中以中學生造型示人，笑言擔心觀眾看到會砸爛電視。
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