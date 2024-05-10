香港3子再度被忽視 LOONG 9上海見粉絲 冼靖峰渾然不知

LOONG 9早前臨時取消在香港舉行的首個見面會，近日官方平台宣布組合今日會在上海出席活動，香港3子依然無緣參加。昨日成員之一的冼靖峰（Archie）出席無綫劇集《神耆小子》宣傳活動，坦言對有關安排毫不知情：「都係今日有粉絲問我聽日係咪去上海，我先知有活動。（有冇唔開心？）我只會因為表演得唔好而唔開心，唔會因為冇得參加而唔開心。（覺唔覺得香港成員被忽視？）公司有安排，我會把握好每個機會。（同公司爭取去內地工作嘅機會？）我哋幾個成員都有同公司傾過，想做好表演畀大家睇。（你聽日有冇工作安排？）暫時未有。」他又透露之前延期舉行的香港拍手簽名會，已定於6月中補辦，但未披露是否齊人上陣。