獨家消息：全男班掛「帥」招新任港姐 莊子璇王怡然 卸任自救變自炒

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然卸任在即，一直「零功績」的她們深怕被遺忘，竟絕地出招望自救，可惜「自炒」收場，同遭網民圍剿。無綫即將進行新一年港姐招募活動，眼見此情急謀計仔扭轉劣勢，以「小鮮肉」全男班做餌，吸引城中美女參選。

無綫一年一度的香港小姐競選即將舉行，雖然有指今年因為奧運關係，舉行日期將稍為延遲，但現時正式揭曉，記者會將於本月13日隆重舉行。鑑於應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然及季軍王敏慈當選後一直沒有「功績」，負面新聞更屢見不鮮，噱頭實在欠奉，故無綫急謀策略轉陣，正打算搞搞新意思，以「全男班」助陣招募，吸引新一屆靚女，當中包括無綫力捧小生丁子朗及黃庭鋒等都會出席，據知現時決賽暫定於9月初在澳門舉行。

無甚工作 幾被遺忘 莊子璇、王怡然及王敏慈可說是歷屆港姐之中任期內工作最少的一屆，莊子璇、王敏慈分別忙在香港及內地讀書，至於王怡然雖然間中出席活動，但因之前父母拖欠千萬學費事件而一直避風頭，現身活動也拒絕受訪。現時卸任在即，她們不得不各自出招博翻身，卻自炒收場，相當冇癮。先說王怡然，去年她當選後是非不絕，在內地十多個城市經營補習社的父母疑透過補習社詐騙金錢，當時有大量苦主在社交網留言作出指控，他們拖欠上千員工的工資及騙取逾千名家長學費合共逾千萬元，苦主維權勝訴卻未獲賠償。之後王怡然一直保持低調，「深潛」避風頭。沉寂近9個月，她日前突然蒲頭，在社交平台上載新視頻，於片中表示：「號主暫時還沒有出號的打算，因為每天還要刷視頻，如果後續有任何的變更，會通知大家。據我所知應該是不會有變更。散會，不出啊！」原來有不少人問她會否放棄其社交帳號，因此她特地拍片回應。有網民指她此舉似是試水溫，亦有網民借機重提她父母疑詐騙一事，叫她回水，甚至怒轟她面皮比想像中厚。

至於向來自信心爆棚的莊子璇，之前被指變臉後否認整容，更懶理外界抨擊，繼續自High在社交平台晒靚樣及性感派福利。不過昨日她Po出身穿吊帶小背心、短褲的近況，扮Cute瞇眼又嘟嘴，樣貌再次引起網民熱議，直指五官立體了不少的她「簡直完全認不出」，亦有網民留言：「又進化咗咁嘅」、「冠軍？真係冠軍？」等，只有同屆的郭珮文留言撐：「有feel」，她亦作出回覆：「全靠大佬。」相信郭珮文確實有向她過招。