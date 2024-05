仇家Kendrick點戰火 Drake豪宅傳槍響 保安中彈重傷

出歌互相抹黑

執法部門其後召開記者會交代槍擊事件,透露受傷的保安人員胸部對上位置遭槍傷,目前情況嚴重,而槍手行兇動機不明。執法人員指Drake接受調查時表現合作,有在場記者問到槍擊案是否與Drake及Kendrick的恩怨有關,執法人員拒絕談論,只表示現場閉路電視已拍下事發經過,將會翻看當時片段作調查。發生槍擊事件前,Drake位於英國倫敦的時裝店櫥窗早前亦被人破壞,噴上「他們不等於我們」(They not like us)的塗鴉,字句明顯是來自Kendrick批評Drake的歌曲《Not Like Us》。