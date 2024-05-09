仇家Kendrick點戰火 Drake豪宅傳槍響 保安中彈重傷

加拿大樂壇天王Drake與美國饒舌男歌手Kendrick Lamar結怨多年，雙方的仇恨近期有升級迹象！Drake位於多倫多的大宅前日凌晨時分遭槍手開槍襲擊，一名保安人員受重傷，有人懷疑事件與Kendrick有關。

Drake的大宅遭受槍擊後，多倫多執法部門在社交網站交代事件，指事發於前日凌晨2時09分，當時一輛車在Drake寓所對出的十字路口駛過，車內的槍手突然向寓所開槍，一名人士遭受槍傷。執法人員接報後趕到現場，惟涉案車輛已逃離。據知受傷人士是Drake的保安人員，已送院治理，暫時未知Drake事發時是否在家，不過有指他最近身在多倫多。

出歌互相抹黑 執法部門其後召開記者會交代槍擊事件，透露受傷的保安人員胸部對上位置遭槍傷，目前情況嚴重，而槍手行兇動機不明。執法人員指Drake接受調查時表現合作，有在場記者問到槍擊案是否與Drake及Kendrick的恩怨有關，執法人員拒絕談論，只表示現場閉路電視已拍下事發經過，將會翻看當時片段作調查。發生槍擊事件前，Drake位於英國倫敦的時裝店櫥窗早前亦被人破壞，噴上「他們不等於我們」（They not like us）的塗鴉，字句明顯是來自Kendrick批評Drake的歌曲《Not Like Us》。

Drake與Kendrick的不和始於2013年，當時Kendrick推出一首批評Drake及多位饒舌男歌手的歌曲《Control》，歌曲中表示想在音樂界謀殺眾人。今年3月開始，雙方仇恨升級，Kendrick與幾名歌手推出一隻名為《Like That》的歌曲，當中再次批評Drake等人。本月初，Drake推出新歌《Family Matters》作反擊，當中直指Kendrick打女人，其中一名兒子更非親生，父親是另一男歌手Dave Free。不久後，Kendrick再推出新歌《Meet the Grahams》，稱Drake是「性掠食者」以及有一名私生子，當時Drake否認相關指控。

其實Drake向來「惹火」，去年推出單曲碟《Slime You Out》時就因為擅用金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）出席頒獎禮時被淋鬼口水的舊照作封面，激到荷爾在網上發文鬧爆：「沒有經我准許用那張照片，那樣做完全不有型。當你敬佩的人令你失望時，你必須成為更偉大的人並繼續向前行！」