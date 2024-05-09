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張天愛送別故友文麗賢
著名時裝設計師及資深形象顧問文麗賢（Judy）於4月20日不敵癌魔離世，昨日其家屬及好友包括張天愛、連炎輝及阮偉文出席追思彌撒，有份統籌彌撒的阮偉文受訪時表示：「各位好朋友都好佩服Judy，佢一早為自己嘅喪禮做好決定同安排，講明喪禮唔可以黑沉沉，所以我打咗花領呔，最難係拎起支筆寫悼念冊內容。」
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