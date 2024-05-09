5月9日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月09日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
馬賽素顏享天倫樂
前港姐馬賽（現名馬菀迎）與老公及愛女近年定居北京，不時透過社交網與粉絲分享生活近況，她日前甫出一家人到主題樂園遊玩的片段，素顏上鏡的她雖然較以前圓潤，不過仍保養有道，未見歲月痕迹，而其鮮有亮相的老公全程負責推嬰兒車湊囡，實屬顧家男。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240509-0509_00282_065/馬賽素顏享天倫樂
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc