前港姐馬賽（現名馬菀迎）與老公及愛女近年定居北京，不時透過社交網與粉絲分享生活近況，她日前甫出一家人到主題樂園遊玩的片段，素顏上鏡的她雖然較以前圓潤，不過仍保養有道，未見歲月痕迹，而其鮮有亮相的老公全程負責推嬰兒車湊囡，實屬顧家男。