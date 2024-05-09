娛樂

吳若希生汗管瘤 冇得斷尾

歌手吳若希近日透露身體出事，本身只為靚靚去脫疣的她，忽然發現自己有汗管瘤，更無法斷尾：「脫疣脫到發現自己有汗管瘤，放心，係冇得斷尾嘅瘤，得閒要見吓醫生！」她又表示醫生手勢好好，要感謝對方。
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