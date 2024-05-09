娛樂

周子瑜「逃生」不忘賣萌
韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜出道多年人氣一直高企，她日前在社交網晒出多張嘟嘴賣萌照冧粉絲，還幽默模仿逃生指示牌上的動作，可愛又搞笑。粉絲紛紛留言大讚女神索到爆：「怎麼連廣告照都這麼漂亮」、「完美的側顏連影子都動人。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc