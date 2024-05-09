真係咁FRIEND？：最唔想同吳卓羲合作？ 陳山聰郭政鴻「獅兄弟」決勝負

視帝陳山聰和郭政鴻（鴻仔）向來是好兄弟，舞獅更是二人多年來的共同興趣，有空都會切磋一下。他們結識逾廿載，10年前一同創立「國際獅兄弟同學會」，日前二人為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，大談男人另類浪漫之餘，同時展示他們的真性情。

「獅兄弟」可謂無所不談，甫開始便憶述相識經過，當年拍攝《大唐雙龍傳》後，他們的感情逐漸加深，山聰笑言：「當時鴻哥很好，返到香港就帶我四周圍去玩。」鴻仔即反駁：「呢單嘢，你唔帶壞我就已經偷笑啦！」全程互笠高帽。

「一指」比試大爆料 眾所周知，他們的身手十分了得，在遊戲環節中，他們各用「一指」作比試，落敗一方需要回答問題。其中，鴻仔被問到「寧願自己出軌，還是另一半出軌」時，山聰坦言問題難答，鴻仔表示難答都要答，所以會揀自己，山聰亦贊成，誰料鴻仔爆出一句：「開心咗先吖嘛。」笑料十足，山聰又說：「所有男人嘅心聲，我話畀你知！」

此外，山聰於節目中連環爆料，不但大爆曾試過與某女藝人拍接吻戲時，被對方伸舌頭到口中，又提到最不想跟吳卓羲合作：「原因好簡單，我唔想佢靚仔過我，仲有呢個人好煩，我真係怕咗佢。」場面搞笑。