5月9日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月09日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劉亦菲三亞出巡 引保安分心
內地女星劉亦菲日前現身三亞出席活動，身穿露肩金黃色長裙的她被指胖了一個碼，有點肥腫難分。雖然身材受非議，仍無礙劉亦菲一出場便被圍到水洩不通，其中正在維持秩序的保安亦忍不住轉身偷望她。只見保安雙眼發光，微微張開口，可愛表情令網民哭笑不得，直指其上班的快樂根本藏不住。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240509-0509_00282_052/劉亦菲三亞出巡--引保安分心
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc