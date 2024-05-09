娛樂

劉亦菲三亞出巡 引保安分心

內地女星劉亦菲日前現身三亞出席活動，身穿露肩金黃色長裙的她被指胖了一個碼，有點肥腫難分。雖然身材受非議，仍無礙劉亦菲一出場便被圍到水洩不通，其中正在維持秩序的保安亦忍不住轉身偷望她。只見保安雙眼發光，微微張開口，可愛表情令網民哭笑不得，直指其上班的快樂根本藏不住。
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