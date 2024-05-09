中娛星動：被目擊蜜遊日本 章子怡秘戀28歲星二代？

章子怡與汪峰離婚後全力搏殺，期望事業更上一層樓。但近日內地瘋傳她秘戀年輕17歲的星二代李天一，更有網民聲稱目擊2人同遊日本，莫非迎來第二春？

內地影后章子怡與前夫汪峰離婚後，專心發展事業，其主演的新片《醬園弄》更入圍康城影展非競賽展映單元，有望重振她「國際章」的聲威。而恢復單身後一直沒有傳出緋聞的章子怡，近日卻於內地被瘋傳暗撻內地著名歌唱家李雙江的兒子李天一，更有網民自稱巧遇兩人同遊日本。

此事愈傳愈盛，有內地媒體人向多方求證，表示此消息純粹是張冠李戴的流言，章子怡目前仍是單身。而現年28歲的李天一被捲入此事，在求證電影圈人士時，對方也回應：「此消息，不真實、不準確，完全是沒有的事情。」

前夫汪峰同病相憐 至於章子怡的舊愛汪峰，其情史更是豐富。兩人離婚後，汪峰的前女友葛薈婕曾在直播中大表開心：「章子怡姐姐終於開了眼了！」更透露汪峰已經有了新女友。而被傳即將邁入第4次婚姻的汪峰，則透過工作室怒斥一切都是「憑空捏造，子虛烏有」。