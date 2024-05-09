做癲喪反派冇包袱 伍允龍拍到跛腳 與洪金寶「跳」住嚟打

伍允龍為新片《九龍城寨之圍城》拍攝打戲時毫不留手，與洪金寶的廝殺場面更是觸目驚心，他自言最怕傷及前輩。談到早前謝票時被狂迷偷襲而跌倒，他就自揭同類事件亦在內地發生過。

演員伍允龍在電影《九》中飾演王九一角，首次挑戰癲喪反派的他，形容角色招數奇怪，當初還憂慮踩過界會「核突」，但幸好有動作指導谷垣健治，又透露接戲前導演鄭保瑞曾直言要令觀眾認不出他：「我做演員冇包袱，有發揮好玩就接受，同埋最緊要我係瑞導嘅粉絲，哈哈！」

戲中他要跟洪金寶及古天樂對打，問到打誰壓力最大？伍允龍表示和古天樂打戲較少，曾於廿年前與洪金寶在電影對打過，讚對方拍打戲如跳舞一樣：「啱啱到位，拍得好舒服。佢始終係前輩級演員，今次再合作，最大憂慮係要做好自己，唔好令前輩受傷最緊要。」伍允龍開鏡前因練跑使小腿舊患復發，後來拍攝追打戲份時，又因跳3級樓梯而令肌肉撕裂，他說：「追巴士場戲，其實係最後拍，當時我係跑到一拐一拐。」

「遇襲」後提高警惕 重提日前在謝票時遭觀眾偷襲推跌，伍允龍表示明白觀眾只是太投入，還笑言偷襲並非首次：「之前《惡戰》喺內地宣傳都試過，可能觀眾有啲分唔清真人和角色，有啲衝動，但無惡意，明白嘅！」

另外，林峯、胡子彤及張文傑昨日現身電影展覽會，談及伍允龍遭偷襲一事，林峯取笑伍允龍：「高手喎！我哋全部都有問候佢嘅，呢次係意料之外，估唔到觀眾真係好投入。」同場的胡子彤覺得謝票是和觀眾互動的最佳方法，但經過偷襲事件後，演員都會提高警覺。