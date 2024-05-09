劉佩玥密謀影水着 馮盈盈滑浪裝出擊 「胸」狠谷收視

藝人馮盈盈昨日以性感打扮出席活動搶盡風頭。談到前男友日前亮相無綫節目獲讚，她坦言雙方生活圈子不同，已沒有聯絡，自己將履行承諾，「守身」兩年。

視帝陳展鵬、林夏薇（薇薇）、劉佩玥及馮盈盈等，昨日為無綫劇集《逆天奇案2》宣傳。盈盈以劇中「滑浪Look」現身力谷收視，盡騷纖腰、事業線及白滑長腿搶Fo，劉佩玥提議她應該三點式上陣，盈盈靦覥回應：「我唔除得件外套，有啲部位冇搽潤膚膏，兩截色好肉酸呀！」談到前男友鍾文浩日前亮相無綫節目，網民大讚靚仔，她謂：「依家我哋嘅工作範疇都唔一樣，平時好少交集，所以我都唔知（對方拍節目）。（心急想再拍拖？）唔會嘞，我都話咗兩年內唔諗呢樣嘢。」

陳展鵬求婚憶往事 問到劉佩玥倘若收視再升的話，會否同樣「派福利」？她笑言：「如果減肥成功，夏天着（三點式）影吓相都可以嘅，依家努力緊，已經減咗好多，遲啲可能嚇大家一跳！」至於今次扮演「巴辣八婆仔」，她坦言外界接受度高，自己未有被「當街鬧」：「演八婆仔其實好攰，因為開工要用好多Energy。」

而展鵬戲中獲薇薇主動求婚，活動上則反轉，被安排下跪重演求婚一幕。問到有否勾起當日向太太單文柔的求婚畫面，展鵬回應：「梗係有啦。」薇薇則大爆自己的演出令老公變喊包：「佢睇得好投入，話要放狗去咬害展鵬嘅人！佢平日唔易喊，咁嘅表現令我好有信心。」