Ian捱眼瞓爭唱作獎 Fans「人海戰」造勢 姜濤勢破AL「3金」夢

男團MIRROR兩大人氣王姜濤與Anson Lo，將「戰場」由機場轉到頒獎禮台上！有傳姜濤將於「CHILL CLUB頒獎禮」輾碎Anson Lo的「3連霸」美夢，首奪「年度男歌手」金獎；而「年度女歌手」金獎傳落在陳蕾手上，但卻招來網民話柄，留言嘲諷：「乜陳蕾係ViuTV歌手咩？」

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》頒獎禮將於本周日假亞博舉行，最受關注的必定是「年度男歌手」金獎誰屬，現時打入5強的包括張敬軒、姜濤、Anson Lo、Ian與Edan，當中以前3位競爭最激烈，但有行內人分析姜濤贏面最大：「姜濤連續兩年輸畀Anson Lo，所以『姜糖』（姜濤Fans暱稱）發動瘋狂投票，話今年一定要幫姜濤爭番失去咗嘅金獎！」

加上姜濤近期頻打親民牌，當「姜神」兩派敵對Fans在機場爆發衝突後，他在網上含淚道歉，之後親臨主題樂園與「姜糖」預祝生日，再夜遊「姜濤灣」憑空感受萬人空巷為他慶祝的熱情，昨日他更卸下偶像包袱，上載化喪屍妝的「姜C」片，連環出招令人氣再登頂峰，增攞獎機會。

另設跳唱「安慰獎」 至於Anson Lo雖然人氣足以跟姜濤匹敵，但見「姜糖」來勢洶洶，故在記者會上已揚言對3奪金獎信心不大，但有傳ViuTV已預備加設「年度跳唱歌曲」獎作安撫。而另一強敵張敬軒近月忙於海外活動及演出賺外快，寧願「要獎金不要獎品」，頒獎禮當晚將以工作為由缺席。

「年度女歌手」方面，最後5強有謝安琪、Serrini、陳蕾及李幸倪（Gin Lee）等，但實則又是陳蕾與「死敵」Gin Lee之爭！曾擔任《全民造星V》導師的陳蕾，因邀「負評王」Nathan（魏念恩）擔任演唱會嘉賓而被網民鬧爆，當公布她打入5強時，已有網民寸爆問：「乜陳蕾係ViuTV歌手咩？」但ViuTV對她情有獨鍾，消息指她在「背後助力」下有機會首摘金獎，不少網民都戥Gin Lee不值。

另一大獎「年度唱作歌手」5強有陳蕾、馮允謙、林家謙、Gareth.T（湯令山）及Ian，有指去年的銀獎得主Ian呼聲追及「3連霸」林家謙，相信必入三甲。而Ian亦沒鬆懈，昨日到電台宣傳新歌《Thank You Postman》時，坦言每日只瞓3、4小時，要靠飲咖啡提神。錄足3小時音才離開的他，上車前不忘為Fans簽名。