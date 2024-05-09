舊愛鄧麗欣冇拖拍：乜我好Dry咩？
鄧麗欣（Stephy）與方力申拍拖超過10年，兩人於2016年突然宣布分手，令人驚訝。昨日Stephy在九龍塘出席慈善活動，單身多時的她被問到會否找個男朋友獲得愛情滋潤不要那麼Dry？她笑說：「乜我好Dry咩？你哋唔覺得我好滋潤㗎咩？生活上唔係淨係得愛情，你睇我幾豐富。（有愛情更圓滿？）人生有好長嘅路要走，可以慢慢去圓滿嘅。」講到林明禎身體出現狀況，近日宣布停工，Stephy指已經發短訊問候：「知道佢康復得七七八八，佢都講咗就快可以復工。佢咁瘦，其實真係好捱得，見佢拍戲嗰陣都好攰，但係忙到就算病都要繼續開工。」明禎病倒，Stephy指一向有注重自己健康，由於崇尚自然不喜歡吃藥，會靠運動及補充營養保持健康。
Stephy指今次慈善活動主題圍繞賑災，近年天氣反常，近日香港再出現大暴雨，她說：「上年10號風球屋企都吹爛咗個窗同埋漏水，早幾日暴雨屋企都漏水，啲牆有滲水，都有啲擔心，所以不時檢查啲窗，屋企附近仲塌樹，所以都冇出去。」不過她指相當喜歡現在的住所，無意搬屋。
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