獨家專訪：未獲女友信任 婚事無期 方力申個底太花：我講咩佢都唔信！

現年44歲的方力申與女友葉萱去年攜手跨過風浪，雖然感情穩定，但小方直言受過往緋聞影響，現時需要更多時間讓女友加深了解，以贏取信任，直言現時還未到談婚論嫁階段。他又表示現時正面對中年危機，曾一度想過轉行。

藝人方力申曾是香港游泳代表隊隊員，更於2014年獲選香港十大傑青，及後他淡出泳壇，全身投入娛樂圈。於圈中多年，小方拍過多部電影、電視劇，令人最有印象的莫過於與前女友鄧麗欣合演的多部愛情電影《獨家試愛》、《十分愛》及合唱的主題曲。之前因疫情關係，全行幕前工作減少，幸而他都一直有搞游泳學校教游水。

最近在無綫新劇《逆天奇案2》中扮演天才科學家的小方日前接受本報獨家專訪時，坦言之前疫情時工作量大減，加上面對中年危機，絕對是大挑戰，他不諱言：「疫情、中年，好多角色唔到你做，偶像派、愛情故事已經過咗，好成熟嘅角色又未到我，幸運有其他事業好似教游水。」

中年危機諗過轉行 小方坦言曾質疑自己，更一度想過轉行，慶幸演舞台劇令他重新肯定自己：「做舞台劇感動到人，心諗我都冇揀錯行呀。」人到中年問他可有想過跟拍拖一年的女友葉萱（Maple）拉埋天窗，踏入人生另一階段？他說：「都有諗，啲人話成家先立室之後對事業有幫助，因為要養家、有個責任，但反而由細到大我都冇諗過到今時今日都未結婚，不過，呢啲係兩個人嘅事，要慢慢傾，呢個年紀唔能夠衝動，唔想覺得婚姻係兒戲，唔想結兩、三次婚，我係嚮往一個完整家庭，所以真係要溝通。」

現時跟女友處於蜜月期的小方坦言還未認真跟女友討論結婚一事：「講笑就有講過，每次拍拖都好認真，但係要對方知道都要一段時間，我咁多新聞，佢都要時間去認識係八卦雜誌嘅我定係眼見嘅我呢？我成日講咩佢都唔信，又話我做戲好Chok，唔似平時。」他也自嘲難明白至今還未能贏得女友信任，認為兩人還需要時間了解。

容易惹緋聞的小方，現在有女朋友而變成絕緣體，但圈外女友難免對他的「過去」猜疑，問到劇集出街可會挑動對方神經，例如想起他與馮盈盈的緋聞，他笑說：「咁梗係有問過，女仔好奇心比男仔強，鍾意問過去，我會如實地答晒，但係咁咪戇居，答完未必係好事。」說到跟盈盈的緋聞，他笑說：「呢啲就好易解釋，圈外人先會信，圈內人就好容易明白。」