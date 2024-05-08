英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 金融行情及交易直播室
9:30 金融行情及財經快訊
10:00 金融行情及交易直播室
11:00 金融行情
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 金融行情
1:35 交易直播室及金融行情
2:55 財經快訊
3:00 金融行情
3:35 交易直播室及金融行情
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（L）
5:30 童遊野生世界
6:00 美國小廚神（ⅤⅢ）
6:50 世界真細小
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 財經消息
8:00 美女南意佳餚
8:30 美國小廚神（ⅤⅢ）
9:20 世界真細小
9:30 嚟多件衰鬼上帝
11:25 晚間新聞
11:45 美女南意佳餚
12:15 澳紐豪華居庭（Ⅲ）
12:45 中國24小時
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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