時尚晚宴 「花」樣百出 Zendaya犯規享特權？ 妮歌「大肚」來襲

有「時尚界奧斯卡」之稱的《大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴》（MET Gala）前日於紐約大都會藝術博物館舉行，眾女星爭妍鬥麗，其中56歲的奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）更被誤以為老來有喜！

妮歌穿上其代言品牌的黑白低胸長裙與歌手老公Keith Urban恩愛出席《MET Gala》，裙身獨特設計，腹部位置是黑色流蘇，令她驟眼看似足「懷孕」，加上她於拍照時輕撫肚皮，即惹來網民懷疑是否有喜？而英國樂壇天后Rita Ora亦與導演老公Taika Waititi拍拖赴會，其全裸視效服飾「呃」了不少人，但不及同場的美國索模Emily Ratajkowski真正全裸上陣大玩透視誘惑。此外，擔任今年《MET Gala》聯合主席的美國女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）未見影星老公賓艾佛力（Ben Affleck）陪伴，難怪全程零笑容。另一主席「蜘蛛女」Zendaya打扮跌watt慘被批評，她以暗黑妝容示人，更違反大會「規例」以不同打扮在紅地氈上出現兩次，因而被網民插她有「特權」。

Cardi B轉身 9人幫「拖」 今屆大會以「花園」作衣着主題，不少紅星化身人形植物出現。要數打扮最浮誇非美國天后Cardi B莫屬，她事先張揚打扮與黑玫瑰有關，結果以超巨型拖尾波浪黑紗低胸長裙現身時，搶盡鏡頭，由於裙襬面積太大，每次轉身都要出動9位男士為她拖裙尾！另一天后Lana Del Rey亦以「人形大樹」Look登場，頭紗卻被指似蚊帳。至於「Bieber嫂」美國超模Hailey Bieber全身黐滿花現身，備受讚賞。

此外，美國真人騷家族Kardashians的3姊妹Kim Kardashian、Kendall Jenner與Kylie Jenner盛裝現身，但打扮被狠批。穿黑色窄身Deep V長裙的Kendall被網民嫌「沉悶」，更指其打扮似平價貨。家姐Kim以銀色低胸珠片長裙配灰色冷衫作披肩，她現身時將上衣揭開露出巨胸，雖然性感，但網民一致「負評」，指她髮型凌亂似剛瞓醒。至於以「愛美神」造型登場的Kylie未見驚喜，網民直言：「令人失望的女神！」