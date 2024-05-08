暢所欲玄：肖羊者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

生性溫柔，願意體恤別人，所以肖羊者的人緣運不錯，易得到異性的青睞。不過，大部分肖羊者也有猶豫不決的特質，如果合眼緣對象多於一位，或同一時間有不同的人作出追求，往往無法馬上作出抉擇。即使下了決定，也會因為怕傷害別人而吞吞吐吐，容易造成誤會。

肖羊者不貪求新鮮，所以很少出現見異思遷的情況。他們喜歡細水長流的感情，因為生性依賴，感情上一旦「落戶」，便會全心全意善待愛人；所以除非發生完全無法挽回的情況，否則絕少主動離開伴侶。另外，肖羊者很少明刀明槍去談情說愛，喜歡運用暗示技巧去表達心意，也懂得巧妙地去討意中人歡心，是個十分婉轉的情人。

‧男性貼士

肖羊的男性很願意遷就伴侶，結婚後更是典型的「好好先生」，但他們面對心儀對象往往不夠積極，除非對方也有好感，並給予進一步提示，否則常常停留在暗戀階段。

‧女性貼士

肖羊的女性溫柔體貼、善解人意，注重外表打扮；她們很信任伴侶，會盡力配合，所以有時顯得略為欠缺自我。要追求肖羊的女性，最好表達出真誠和耐性，較易打動她們的芳心。

堪輿學家麥玲玲師傅