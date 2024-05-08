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鍾雪瑩被騷擾感沮喪
曾憑電影《填詞L》入圍金像影后的鍾雪瑩透露近日被騷擾，令她大感無奈，她於社交網發布多則限時動態，勸喻對方不要再介入別人的生活，並直指騷擾者其實根本不是其朋友！她亦自覺對方可能未必明白自己的暗示，故打算先放棄處理。記者曾與鍾雪瑩取得聯絡，她淡然回應：「詳細唔講啦，多謝關心。」
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