曾憑電影《填詞L》入圍金像影后的鍾雪瑩透露近日被騷擾，令她大感無奈，她於社交網發布多則限時動態，勸喻對方不要再介入別人的生活，並直指騷擾者其實根本不是其朋友！她亦自覺對方可能未必明白自己的暗示，故打算先放棄處理。記者曾與鍾雪瑩取得聯絡，她淡然回應：「詳細唔講啦，多謝關心。」