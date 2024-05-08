藝人蕭正楠（阿蕭）及傅嘉莉主演的無綫劇集《神耆小子》前晚正式播出，戲中扮演失婚富家小姐的傅嘉莉收起一貫的性感，回歸平淡以成熟造型上陣，戲中將與阿蕭發展感情線。阿蕭則扮演正骨中醫師，甫出場即要應付重症病患，這場戲雖然只有短短20秒鏡頭，但全程有專業師傅在旁逐個動作指導，阿蕭亦一學即曉。