唔覺李佳芯情緒有異 郭柏妍睇雀局偷師 最叻疊牌

藝人郭柏妍（Rosita）與吳業坤妻子濱口愛子前晚一起出席發布會，近日忙於拍攝無綫新劇《麻雀樂團》的Rosita，透露因應劇情需要正學習大提琴及打麻雀：「我唔叻打麻雀，符合晒角色設定，呢排會觀察人哋打，惡補不足。（屋企人有打？）新年嘅時候會，我通常企喺旁邊睇同幫手疊牌，我疊牌好叻好整齊㗎，哈哈！」

談到同劇拍檔李佳芯（Ali）日前疑於社交網放負，更有指《麻》劇是其告別作，Rosita指未有留意相關報道，但拍攝期間未有察覺Ali情緒出現問題：「佢仲帶朱古力請大家食，成個團隊好似屋企人咁。（會慰問佢？）我哋平時都有傾偈，佢就好似大姐姐咁照顧大家，Shaun（譚俊彥）係爸爸，佢係媽媽……唔係，係姐姐，真人同上鏡一樣咁靚。」

愛子歡迎夫妻檔開工 而為該品牌擔任代言人的愛子被問到與吳業坤的造人大計時，表示剛開始在香港接到工作，與老公也想先在事業上闖出成績，故生育問題稍後再決定，也不介意以夫妻檔工作。提到吳業坤奪得空手道比賽冠軍，她笑指決賽當日老公因擔心她會緊張，故不讓她到場，不過事前已跟老公及教練一起吃飯作賽前鼓勵。