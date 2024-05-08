娛樂

陳欣茵出「辣招」迎晴天

陳欣茵穿上白色比堅尼大騷事業線。 陳欣茵穿上白色比堅尼大騷事業線。
陳欣茵穿上白色比堅尼大騷事業線。
藝人陳欣茵一向喜歡晒出其34E索爆身材，適逢近日天氣放晴兼升溫，便急急晒出大批比堅尼靚相派福利，她換上白色水着上陣，中門大開令她的深長事業線表露無遺，令人看得鼻血狂流。今次她更叫上多名女友人一起晒身材，位位皆是重量Cup，令網友睇到嘩嘩聲。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc