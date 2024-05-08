陳欣茵出「辣招」迎晴天

藝人陳欣茵一向喜歡晒出其34E索爆身材，適逢近日天氣放晴兼升溫，便急急晒出大批比堅尼靚相派福利，她換上白色水着上陣，中門大開令她的深長事業線表露無遺，令人看得鼻血狂流。今次她更叫上多名女友人一起晒身材，位位皆是重量Cup，令網友睇到嘩嘩聲。