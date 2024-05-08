中娛星動：林俊傑雨中開騷引罵戰 王心凌有求必應 慶祝粉絲分手

台灣「甜心教主」王心凌日前於武漢開騷，逼爆逾萬人場館，期間有情傷女粉絲舉紙牌要求點歌，獲心凌開綠燈圓夢，還祝福她會遇到更好的男人，而同日開唱的林俊傑則於雷雨下開唱，被網民質疑於棚架下演出根本雨水不沾，隨即有鐵粉反擊，指偶像淋雨淋足兩小時。

王心凌挾住「浪姐」之名，人氣登頂，個唱門票一票難求。日前她於武漢開唱，逾萬觀眾坐滿場館，闊別當地4年半的她以兩套新造型上陣，她開場時先以武漢話向觀眾打招呼，並透露品嘗了當地馳名的乾麵，感覺像與「老朋友」再碰面。演出期間，有女粉絲舉起巨型紙牌點唱，並寫上「剛分手，想聽《一律建議分手吧》」，此舉引起心凌注意，並好奇問：「是分手多久了？一天？真的嗎？我們要慶祝她分手快樂對不對，下一個男人會更好。」之後心凌即席演繹該曲，唱畢後又打趣說：「才分手一天，應該不會明天就復合吧！」粉絲聞言即耍手擰頭，場面搞笑。

觀眾上演求婚記 而新加坡天王林俊傑亦於同日在深圳展開一連兩場的個唱，惟第一場已出師不利，未等及開場已經下暴雨，觀眾入場時紛紛開遮及穿上雨褸。3小時的演出落足兩小時雨，不過他仍面不改容，全程投入跳唱，亦有觀眾趁機上演求婚記，女方戴上頭紗，一對新人還當眾接吻，引來前後排觀眾起哄。

對於林俊傑在雨中開騷，有網友擔心他會病倒，卻有人爆料指因舞台設有棚架作遮擋，他面部根本沒有半點雨水，真正可憐的是場內觀眾。不過亦有鐵粉即為他平反，直言他演出時不時走出T台陪粉絲一起淋雨，也有網友指他開演唱會有過千萬進帳，即使淋雨演出也問題不大，認為根本不用替他操心，結果引起罵戰。