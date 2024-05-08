心靈陪伴更勝物質 郭富城自認「寵女狂」 爆囡囡淚點低

郭富城

天王郭富城與太太方媛婚後育有兩女，一家四口生活幸福美滿，他更自封「寵女狂」，事事以囡囡為先，直言陪伴是女兒成長中的一個重要過程。

郭富城、導演陸可與剪接師林安兒昨日出席電影《來自汪星的你》慈善首映禮。電影以真人動畫方式拍攝，城城坦言是新嘗試，難度甚高，表示看過劇本後覺得很有意義，故答應演出。問到片中跟小演員合作，囡囡有否呷醋時，他笑說：「依家大少少冇咁容易，兩年前睇到我同小朋友拍嘅廣告，佢哋會嬲。」又笑言囡囡淚點很低：「我依家拍啲劇情片，唔敢帶佢哋睇，佢哋睇到我受傷流血會喊。（咁《九龍城寨之圍城》唔睇得？）我諗睇完佢會病。」

作為父親的他，希望將片中的父愛訊息及正能量發放出去：「戲入面我同囡囡講，你唔可以永遠拖住爸爸隻手，但爸爸永遠都喺你身邊。」他自封是「寵女狂」，事事以囡囡為先：「只要佢開心乜都得，不過我嘅寵法唔係物質上，係心靈上，知個女需要你就會出現。」他坦言最重要是陪伴，是小朋友成長中的一個重要過程，作為父親要做到這個榜樣。

方媛教練一字肩 至於同樣寵女的方媛，日前於社交網分享自己居家健身的畫面，並教大家如何練出一字肩。片中她穿上運動裝束，盡騷完美線條，雖已為人母，但身材依然Fit到漏，引來大批網民留言大讚。