娛圈單打：捱出頭固然極好 卻莫道前度走寶

港產片《九龍城寨之圍城》勢如破竹，中港票房報捷，在戲中飾演大反派的伍允龍獲讚表現突破亮眼。觀眾的肉緊程度，從早前他出席謝票場，席間有阿叔向他「挑機」突襲，已可見一斑。難得他並不介意，還幫口說阿叔只係睇得投入，高EQ贏盡好評。

46歲的伍允龍在美國長大，自小習武，入行已經廿多年，但一直半紅不黑。TVB時期多演行行企企閒角，拍電影則以武打為主，可惜大都不是做主角，直到現在終憑奸角「王九」吐氣揚眉。

眾所周知，他與鍾嘉欣秘戀8年，直到2015年鍾嘉欣閃嫁加拿大脊醫Jeremy，外界始驚悉二人已經分手。近年伍允龍已不再避諱談及舊情，自言當時分手打擊大，又形容二人拍拖期間，因為鍾嘉欣是當家花旦，而他只是奀星，受盡白眼。

如今一切已成過去，伍允龍也總算捱出頭，能夠對舊情侃侃而談，證明已走出情傷。不過，網民又來多事，七嘴八舌認為鍾嘉欣「走寶」，又暗批女方貪慕虛榮，寧願揀個年紀大一截而有錢的老公，也不願等伍允龍事業有成。

哈哈哈，呢種諗法未免太想當然。一段緣分能否長久維持下去，最講究Timing，當時鍾嘉欣踏入「三字頭」，開始為組織家庭、下半生幸福而計劃，無可厚非。何況她在TVB的發展也是表面風光，實際跟視后無緣。女人來到這一階段，渴望安穩生活，Jeremy顯然比伍允龍更符合她的期望。如今鍾嘉欣已是三孩之母，幸福滿瀉；而伍允龍事業亦更上層樓，舊情人互有好發展，又有乜走唔走寶吖！