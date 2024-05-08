獨家探班：好閨蜜 齊「變髮」 江嘉敏駁出禍 游嘉欣轉Look扮高手

江嘉敏、游嘉欣齊齊為新劇角色「變髮」，駁髮上陣的江嘉敏坦言頭皮某些位置開始停止生髮，令她大感驚慌，之前拍攝受傷又感冒，拜神祈福後確有好轉。

藝人江嘉敏、游嘉欣和李君妍於無綫新劇《武林》中飾演好閨蜜，日前她們於佐敦拍攝一場行街購物戲，江嘉敏自爆現實中喜歡到實體店直接選購貨品，而游嘉欣就笑言比較懶，偏愛網上購物。

因角色需要而要駁髮的江嘉敏坦言頭皮出現敏感狀況，甚至有些位置已經停止生髮，令她大感害怕，表示煞科後便會立即拆除現在的駁髮。而早前江嘉敏在拍攝時意外受傷，還染上了感冒，故聽從同事建議去拜神，她笑言：「寧可信其有，不可信其無，拜完好似病痛真係少咗。」

李君妍圓夢蘑菇頭 江嘉敏還指搭檔游嘉欣極度自律，會在拍攝空檔期間到附近健身中心做運動，嘉欣就指勤於健身並不是怕肥，只是想保持身體健康，還透露在劇中雖扮演武林高手，但就沒有打鬥戲份。除此之外，嘉欣為了配合角色造型，特地剪短和漂染頭髮，她謂：「因為我嘅角色喺外地返嚟，所以都想轉換吓髮型，畀啲新鮮感大家。」

同場以蘑菇頭示人的李君妍，笑言一直想剪這個髮型，但擔心與其他角色有違和感，故一直未敢行動，她又指自己向來想留長頭髮，可惜每次接拍的角色都和長髮無緣。