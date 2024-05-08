「雙宋」離婚5年首度同場 金秀賢飲恨 南宮民《百想》稱帝

韓國演藝界盛事《第60屆百想藝術大賞》昨晚在首爾舉行，本來被睇好憑劇集《淚之女王》成為最佳男主角的金秀賢不敵南宮民，失落視帝寶座，最後只獲頒人氣獎作為安慰獎。

金秀賢與女星金智媛合演的韓劇《淚之女王》大受歡迎，金秀賢早前以大熱姿態入圍《百想》視帝，拍檔金智媛卻沒有提名，令劇迷大為失望。金秀賢昨晚單拖赴會，可惜不敵人氣古裝劇《戀人》的男星南宮民，無緣稱帝，最後只捧走由粉絲投票選出的人氣獎，他領獎後表示：「能遇上這麼好的作品，還能獲得這麼珍貴的獎，真的很幸福，希望今後也能成為令大家覺得幸福、而我也能感到幸福的演員。」

首次成為《百想》視帝的南宮民坦言曾多次參與同一頒獎禮，卻一直未有獲獎：「今次終於有機會上台說話，真的非常高興，有一個人我一定要多謝，就是編劇。每次去到拍攝現場，即使有多辛苦，只要看到劇本就覺得很感動。」

視后李荷妮捧獎轉軚 前年榮升媽咪的女星李荷妮憑古裝劇《夜晚開的花》贏得視后殊榮，她表示生B後6個月就要應付吊威吔及揮劍等動作場面，坦言覺得很辛苦，想過今後不再拍動作戲：「但今晚我獲得了這個獎，我會重新考慮。」至於《假面女郎》的男星安宰洪與女星廉惠蘭分別捧走最佳男、女配角，男星李正河與Yuna則分別憑《Moving超異能族》及《綁架之日》奪得最佳男、女新人，而《Moving超異能族》更贏得最高榮譽大獎。

去年憑話題韓劇《黑暗榮耀》奪得最佳女主角的宋慧喬，昨晚與男星李聖旻負責頒發視帝及視后獎項，是她與男星宋仲基自2019年離婚後首次同場，不過宋仲基失落最佳男配角後就再沒露面，「雙宋」無緣同框。