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橫野堇穿越返80年代
日本女團NMB48前成員橫野堇，3年前因鬧出桃色醜聞離隊後，星途幾近玩完，直至前年轉會改行性感路線後，終走出谷底，在寫真界人氣勁升，下月更將推出相隔3年半的全新寫真集《No One》。
不過新寫真集面世前，向來不錫身的她為雜誌拍攝性感寫真，大玩懷舊以80年代少女偶像造型示人，令人耳目一新！
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