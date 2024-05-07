破650萬張 女團No.1 IVE得細路歡心 銷碟量砌低TWICE

出道兩年半的IVE擁有大量中、小學生粉絲，成員張元英更被不少女孩視為公主，最愛模仿其打扮，IVE因而被封為「小學生統領」。組合於上月29日推出第2張迷你專輯《IVE SWITCH》，主打歌《HEYA》以童話為主題，新碟封套及附送的閃卡、貼紙及鎖匙扣等精品，設計相當夢幻，完全符合年幼粉絲喜好，更成為當地家長贈送給孩子的最佳兒童節禮物。

前日是韓國兒童節，有網站公布「兒童節禮物排名榜」，IVE新碟力壓其他教育產品、玩具、公仔、服飾及手機配件，在8至13歲，以及14歲以上的兒童年齡層中，均霸佔榜首，刺激新碟首周大賣逾百萬張。即使主打歌MV含大量中國元素而遭內地網民鬧爆「挪用文化」甚至罷買，銷量也絲毫未受影響。而IVE至今推出的唱碟總銷量已突破650萬張，取代出道8年半、累計640萬張銷量的TWICE，成為當地最暢銷K-Pop女團。

張元英潮語發放正能量

另外，張元英向來思想正面，之前曾在粉絲交流平台表示：「我果然是『Lucky Vicky』，剛才去買鬆餅，剛好買到新鮮出爐的，真是太美味！」Vicky是其英文名，之後粉絲之間開始流行用「Lucky Vicky」這新興潮語，希望跟隨偶像一樣凡事向好的方面想，每次遇到好事也會說「Lucky Vicky」！而她前日在網絡節目《Psick大學-Psick秀》中晒流利英語，自言未曾留學海外的她，透露因兒時就讀英文幼稚園而說得一口流利英語。至於其胞姊張多雅今年2月參演校園劇《金字塔遊戲》後狂接廣告吸金，近日亮相另一節目時透露是看了神劇《來自星星的你》而夢想成為演員。