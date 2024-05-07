暢所欲玄：空亡線

風水師為客人作風水堪察時，除了注重外局巒頭吉凶之外，亦會使用羅盤作格定坐向，處理理氣上之定位及布局。

此中的線度如何，每一門派都可能各有自己的論述，但當中可能有某些共同之處，就是大忌。所謂空亡線， 一定是不立此種線度的，有云是大空亡線及龜甲空亡線。

大空亡線是六十四卦之卦與卦的分界線，如乾山至子山之中線為坤卦，子山至艮山之中線為震卦，艮山至卯山之中線為離卦，卯山至巽山之中線為兌卦，巽山至午山之中線為乾卦，午山至坤山之中線為巽卦，坤山至酉山之中線為坎卦，酉山至乾山之中線為艮卦，故子、午、卯、酉、乾、坤、艮、巽的中線謂之大空亡也。

龜甲空亡者是二十四山各卦與卦之間交縫處，乾卦為戍乾亥，坎卦為壬子癸，艮卦為丑艮寅，震卦為甲卯乙、巽卦為辰巽巳，離卦為丙午丁，坤卦為未坤申，兌卦為庚酉辛。現舉幾個卦與卦之縫的例子如下：壬亥縫，是乾卦與坎卦的交界處；癸艮縫，是坎卦與艮卦的交界處；甲寅縫，是艮卦與震卦的交界處；乙辰縫，便是震卦與巽卦交界處……此為之龜甲空亡了。

玄學家伍立群