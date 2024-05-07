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馮素波康城捧獎
藝人馮素波日前憑短片《垃圾》獲法國康城世界影展頒發最佳女演員（短片）獎項，她坦言從影以來從未想過得獎，故不覺獎項來得太遲，更戲言自己是「垃圾女演員」。她透露片中有被虐打的場面，主動要求參與動作設計：「自己度就唔會撞親，我拍戲咁多年識得個技巧，咁就唔使因為驚整到我要就住演，又要NG再拍過。」
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