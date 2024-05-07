影帝張家輝早前挾自導自演的新片《贖夢》，出戰意大利烏甸尼遠東國際電影節，首映禮深受粉絲歡迎。離開烏甸尼前，他與導演邱禮濤及祝紫嫣出席電影節座談會，並接受歐洲傳媒訪問。席間有人問到自導自演感受如何，張家輝坦言非常辛苦，又笑指自己是「Famous star」（著名巨星），所以要安排自己參演，相當幽默。