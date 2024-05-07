「啜」招箍實老公 陳嘉慧低胸裝洗版 預告復出

無綫小花陳嘉慧（Erica）3月公布誕下女兒，久未更新社交網的她，近日分享一輯與老公Calvin放閃的靚相，難得再次性感示人。她連續發布3則貼文，相信是去年與老公拍攝的婚紗相，她表示：「好耐都冇post過相，等我post番啲靚靚相先。之前影的一輯相，都冇分享過畀大家，係我自己好鍾意嘅一輯！」之後又補充：「原諒我嘅洗版，因為我真係好鍾意呢輯相。」

讚B女似天使 相中見Erica身穿一襲鑲有珍珠的黑色吊帶長裙，化上濃妝坐在復古車廂內大晒珠寶首飾，後面是大露背設計，散發女人味。另一張是正面照，見Calvin為老婆撐傘，原來Erica的長裙是低胸設計，前面以蝴蝶結和毛毛作點綴，其老公配合作出復古打扮，兩夫妻更深情擁吻放閃。網民紛紛留言大讚這輯照片很美：「咁索得唔得㗎」、「你同你老公Kiss好sweet、好恩愛」，Erica親自回覆：「希望可以快啲恢復到呢個時候」，而更多網民是期待她早日復出拍劇。

Erica接受本報訪問時，提到本月是母親節兼生日月，直言今年感受特別深，會等老公安排慶祝。她又讚BB是「天使寶寶」，自動戒夜奶，相當易湊。講到工作，她揚言隨時可以復工，並透露正積極收身，準備以最佳狀態賺奶粉錢。