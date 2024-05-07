現身鬧市 大方友善 古天樂雨夜出巡 「擔遮專員」護駕

藝人古天樂日前被發現雨夜於鬧市「出巡」，有專人負責在旁撐傘，遇上粉絲全程表現大方。而新戲拍檔任賢齊在母親節前，獲榮升「模範母親」的任媽媽公開大讚孝順兼善良。

古天樂（古仔）與林峯等主演的新片《九龍城寨之圍城》上映數天，票房已超過2千3百萬港元，台前幕後都飲得杯落，一眾主角的演技連日來成為網民熱話。一向作風低調的古仔，日前被發現突然冒雨現身銅鑼灣鬧市，粉絲即於社交網晒出照片兼留言：「（古天樂）真的又高又Nice，香港真小啊，偶遇明星！」戴上口罩的古仔以全黑打扮出動，身旁有不少人護駕及為他撐傘，估計是同行的貼身保鏢。

有份參演《九》片的任賢齊（小齊）擁有幸福美滿的家庭。近日台灣彰化縣長王惠美頒獎表揚38位模範母親，其中一位正是小齊媽媽蕭梨，任媽媽透露兒子很想來參加陪同領獎，可惜因有工作在身，最終未能到場。

小齊媽媽封模範母親 獲選為模範母親的蕭梨與小齊父親任文祥育有1子2女，得獎簡介中提到她的子女在學業及事業皆有所成就，其中「長子任賢齊大學畢業從事音樂工作」。蕭梨受訪時表示兒子是藝人，又大讚小齊孝順、很有愛心及善良，很高興今次能夠獲獎。