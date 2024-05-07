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趙露思簽名贈柬埔寨公主
趙露思
內地「甜寵女神」趙露思吸粉無數，連年僅13歲的柬埔寨公主也被迷倒。據悉，近日有內地媒體得悉小公主喜愛趙露思，特地準備了偶像親筆簽名照送給她作見面禮，小公主收到驚喜禮物的反應相當興奮，尖叫連連，最後更喜極而泣！而趙露思於照片上簽名外，還附加寫上：「感謝你對中國文化的喜愛﹗」獲網民力讚表現大方得體。
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