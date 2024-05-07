中娛星動：豁出去 爭影后 章子怡陰森嚇人 回憶殺搶Fo

內地女星章子怡離婚後，準備靠殺夫電影《醬園弄》再創事業高峰，官方終於釋出最新劇照，其超驚嚇造型加上悽厲眼神令人不寒而慄，新片未上映即備受注目。與此同時，她又重返經典作《臥虎藏龍》取景地，大玩回憶殺，為求搶Fo招數盡出！

章子怡與汪峰離婚後重新投入事業，她接拍陳可辛執導的殺夫電影《醬園弄》，入圍康城影展非競賽展映單元。然而《醬》片之前只發布了一張遠拍劇照，相當神秘，令大家都想知片中的子怡葫蘆裏賣甚麼藥。不過，康城官網前日釋出最新劇照，子怡悽厲的眼神非常陰森恐怖，讓人看後大嚇一跳，有網民也覺得她在今次演出中豁了出去，大呼：「驚驚！」、「可再奪影后了！」

劉亦菲驚見脹爆 45歲的子怡久未有電影新作，其古裝劇《上陽賦》又因以熟女姿態硬扮少女而慘遭群嘲，離婚後的她重拾事業心，以《醬》片殺回康城備受注目。而近日她趁旅遊時重返當年拍攝《臥虎藏龍》，深潭尋劍一幕的取景地，事隔25年舊地重遊，即憶起拍攝時的點滴，她表示：「一個水下攝影鏡頭，拍了兩天，跳了N遍，最終身掛25公斤的鉛塊才成功拍攝完成。」她又於瀑布前留影，感嘆物是人非。

章子怡回歸聲勢浩大，反觀被視為其勁敵的劉亦菲雖然一直活躍，但日前出席活動時被途人拍下並分享到網上，驚見她身材脹爆，手臂拜拜肉盡現，明顯跌Watt，狀態不及從前。