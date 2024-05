直認情緒受困擾 潘靜文失控爆喊 炎明熹急安慰

前日她突然於社交網上載多張哭成淚人的自拍照,並寫到:「It's OK to be NOT OK。最近學識跟自己說這句話,其實這一段日子真的不太OK,想了很久要不要說出來,怕大家擔心,幾乎每天都在哭,控制不了,彷彿中了詛咒一樣。」她指有一日開工前無顧地哭起來,眼淚一發不可收拾,結果喊腫雙眼,要敷冰消腫,及後更裝作正常去拍攝,而之後有一晚她與朋友喝酒,再次哭成淚人。