直認情緒受困擾 潘靜文失控爆喊 炎明熹急安慰

「聲夢小花」潘靜文前日突然於社交網上載哭到眼腫的自拍照，自爆情緒失控，經常不受控爆喊，被懷疑患上情緒病。一眾聲夢隊友紛紛留言打氣，當中炎明熹鼓勵她要相信有美好事在前，表示會與她一起加油！

歌手潘靜文（Sherman）於2021年參與歌唱比賽節目《聲夢傳奇》，雖然12強止步，但未幾已獲安排主持無綫兒童節目，是最快有幕前工作的隊員，及後也有參與電視劇及推出個人單曲，不過發展平平，加上屬雙魚座的她多愁善感，心情經常大起大落。

前日她突然於社交網上載多張哭成淚人的自拍照，並寫到：「It's OK to be NOT OK。最近學識跟自己說這句話，其實這一段日子真的不太OK，想了很久要不要說出來，怕大家擔心，幾乎每天都在哭，控制不了，彷彿中了詛咒一樣。」她指有一日開工前無顧地哭起來，眼淚一發不可收拾，結果喊腫雙眼，要敷冰消腫，及後更裝作正常去拍攝，而之後有一晚她與朋友喝酒，再次哭成淚人。

感激母親陪伴 幸最壞的時候已過去，Sherman直言的確很醜及失控，認為網絡世界中，大家均活在美麗濾鏡下，故想趁機紀錄一下自己：「原來自己再樂觀也會受情緒困擾，不斷的自我質疑。下半年會好的，加油！這段時間要好多謝媽咪的陪伴和體諒，i love my mom so much.」不少網友留言擔心其情緒出現問題。

而Sherman的「聲夢」戰友亦紛紛為她打氣，炎明熹表示：「永遠要相信美好的事情即將發生，加油Sherman，有很多人愛着你，會好起來的，一齊加油。」鍾柔美則表示會永遠陪伴她左右，姚焯菲大表認同，詹天文亦留言：「辛苦了，加油，風雨過後總會有彩虹，相信一切都是最好的安排。」對於隊友及網友的鼓勵，Sherman於限時動態中發文感謝大家關心，表示相片是之前拍下的，着大家放心：「今次真係純粹想喺自己嘅平台，紀錄一下自己好叻咁捱過難捱嘅階段，希望唔會有人Over Read，衷心多謝每位留言Or私訊我嘅你。」