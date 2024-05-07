娛樂

Aka水着出擊 等待偶遇

風和日麗，Aka即時出動同陽光玩遊戲！ 風和日麗，Aka即時出動同陽光玩遊戲！
風和日麗，Aka即時出動同陽光玩遊戲！
現年37歲的前女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）保養得宜，在社交平台坐擁22萬粉絲。難得趁天氣好，Aka早前到海灘放電，並激罕分享多張水着照派福利，穿比堅尼的她露出事業線及白滑長腿，笑容燦爛，充滿少女感。照片一出，大批粉絲即留言大讚，並表示想在海灘偶遇女神！
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