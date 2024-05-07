娛圈單打：骨巉巉我見猶憐 上大台又被罵爆

入行廿多年的方皓玟（小明），今年本來順風順水，3月舉行首次歌迷見面會，同月又入市購入旺角一個新盤單位，榮升業主。點不知，人紅是非也多起來。她在社交網大晒型格靚相Show Body，換不到讚美，反被指骨巉巉瘦得滯好病態，搞到小明要急急澄清，表示自己食量驚人，也有做運動，健康並無問題。

有傳小明3年前跟日籍老公離婚後，一直為愛憔悴，衣帶漸寬。小明否認未走出離婚傷痛，揚言大把人追，不排除閃婚添。其實緣分天注定，急都急唔嚟，小明自己有分數，外界毋須過慮。

之不過，小明最近因為亮相大台音樂節目，同「妙音龍子」冼靖峰合唱一曲，招來激進網民排山倒海的批評，認真黑仔。簡而言之，又係政治掛帥，顏色上腦，網民直斥小明係「林二汶2.0」，有冇再偏激啲？好在小明人緣好，不少評論都急急替她「洗白」，指小明長期被V台封殺，亮相大台都係迫不得已。

倒是小明自己睇得開，開Live表明心迹，認為身為歌星，無非想將音樂透過不同平台讓更多人聽到，亮相大台並無不妥，如果粉絲因此脫粉，她亦會無奈接受，畢竟都係緣分呀。

計本欄話齋，班激進網民真係好多餘！時至今日仲要講政治分顏色，根本係一廂情願！即係咁，你話大台屬「建制派」無可厚非，但V台等於黃、等於反建制，就真係諗多咗！今時不同往日啦，經營電視台咁大盤生意，目的當然係搵錢，你估電視台會唔會作反自討沒趣吖？再講，V台唔少幕後班底，咪又係來自大台！