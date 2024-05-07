Ian處男個唱行性感 MIRROR見面會斬件 「下弦」隨時拍烏蠅

男團MIRROR將攻陷九展，一連4日舉行MIRO專屬歌迷聚會，場數及票價全面升呢，由去年的一場分拆成12場，每位鏡仔的見面費為780元，若要集齊全隊，盛惠9,360元！鏡粉投訴見面會門票貴過打色情電話專線，而最令他們不滿是活動變相搞分化，成員的人氣高下立見。

MIRROR完成英國、美加、新加坡及澳門巡唱後回歸香港，將於6月7日至10日假九展舉行一連4場年度《Hi MIRO！見面祭》歌迷聚會，不過跟去年同一活動相比，今年玩法和收價全面革新。鏡粉去年可以一次過見勻12位成員及玩足超過一小時，不過今次活動標榜「專屬每位MIRROR成員嘅小型聚會」，12位成員各佔一場，而「歌迷互動或表演時間」為30分鐘，但收費不減反加，門票由去年的480元加至780元，有鏡粉在網上留言：「單一個鏡仔計，每分鐘26蚊，貴過打每6秒6毫！」

姜濤AL霸「黃金時段」 有鏡粉在網上向主辦方MakerVille「問責」：「點解拆開變12場？有冇諗過要搶12場飛係大問題？」最令他們氣憤是上述安排變相搞分化，疑為圖利而打散「團魂」，皆因12位成員並非每位都人氣登頂，有鏡粉直言：「姜濤、Anson Lo、Ian同Edan『四大上弦』，個個都有幾萬粉絲，要逼爆九展嗰場根本冇問題啦，不過好似Alton、Tiger、Lokman『下弦』嗰班，各自得幾百粉絲又點算呢？係咪要佢哋揭肚皮，有冇顧及人感受？」鏡粉又指各成員的分場時間及日子都是「受寵指標」，據官方公布的場次顯示，Ian、Anson Lo及姜濤的專屬見面會為周五、六及日的「黃金時段」晚上7時半，其次是Stanley於端午節晚上的場次，其餘成員的場次則分布於周五至周一的上午及下午。

另外，Ian宣布於7月20至22日舉行首個個人演唱會，昨日的記者會有超過500名粉絲撐場。身兼個唱音樂總監的他，預告會在舞台上施展渾身解數，唱歌、跳舞及玩樂器樣樣齊，還有性感演出：「有健身，到時睇吓現場氣氛，唔係露晒，若隱若現。」至於會否加場，他直言要視乎反應，但有信心加場。

對於MIRROR分拆搞見面會，公司被指有搶錢之嫌，他只表示：「公司安排決定。（又搞見面會，又開個人騷，擔心歌迷荷包？）會盡力，做出對得住大家嘅演出。」至於提到打入《CHILL CLUB頒獎禮》男歌手最後5強，他自言對攞獎抱平常心，不太重視獎項名次。