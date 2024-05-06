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由賴恩高斯寧與Emily Blunt主演、向電影替身特技人致敬的動作喜劇《特技狂人》於北美開畫，周末累積收約2億1,840萬港元，成為票房冠軍。
韓星金宇彬與交往9年的女星新敏娥，近日不約而同更新社交網，各自上載旅遊照。有網民根據照片的拍攝背景，推測兩人是在蜜遊日本，並於社交網站低調放閃。
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