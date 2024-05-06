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Arabella Chi 清涼一「夏」
憑英國真人騷《求愛島》（Love Island）走紅的英國女模Arabella Chi，不時於社交網分享性感照，吸引近135萬名網友追隨。她早前穿上一件白色比堅尼，站在度假屋泳池邊大擺誘人甫士，展示火辣身材，並留言表示：「夏天嚟緊啦。」
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